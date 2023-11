Pontot tenne Oroszország a megszállt területek kérdésére – Kemény kényszerrel kell szembenéznie a lakosságnak

A jelentések szerint a Kreml arra készül, hogy kiutasít minden olyan ukrán állampolgárt, aki a megszállt ukrán területeken él, és január 1-ig nem veszi fel az orosz állampolgárságot. Az elmondások szerint a jövőben „külföldinek” fogják bélyegezni őket. A lépést szakértők potenciális „háborús bűncselekménynek” nevezték.

Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megye megszállt területén fekvő Melitopol vezetője kijelentette, hogy az ukránoknak ujjlenyomatokkal ellátott orosz tartózkodási engedélyt, migrációs kártyát vagy orosz útlevelet kell szerezniük ahhoz, hogy ezen időpont után is ezeken a területeken élhessenek.

A 2014-es ukrajnai inváziója óta Oroszország a megszállt területeken az ukrán állampolgárok számára kötelező útlevelek kiállítását írja elő.

Az orosz hatóságok ezekben a régiókban az olyan alapvető szolgáltatásokat, mint az élelmiszersegélyeket és a nyugdíjakat, orosz útlevél birtoklásához kötötték. A legtöbb helyben maradt ukránnak nem maradt más választása, mint elfogadni az a kényszerített papírokat. A lépés célja kettős: Moszkva be tudja sorozni a helyieket is a seregbe, illetve propagandacélokra is felhasználható.

Moszkva célja, hogy meggyőzze az Oroszországban élő lakosságát arról, hogy úgy tűnik, mindenki elfogadta az útleveleket, ezzel konszenzust sugallva a földjeink elfoglalásával kapcsolatban

– mondta Fedorov.

A jogvédők nyilatkozatai szerint a hasonló lépések sértik a nemzetközi jogot. Rendszeresen bírálják az oroszokat azzal, hogy a helyi ukrán lakosságot erőszakkal elköltöztetik Oroszország más részeire, ami súlyosan szemben áll genfi egyezményekkel.

A jelenlegi orosz törvények csak július 1-ig engedik meg, hogy a megszállt területeken élő ukránok orosz útlevél nélkül maradjanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Adrien Fillon/NurPhoto via Getty Images