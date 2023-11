Támadásba lendült az orosz hadsereg: minden erővel nekimentek Avgyijivkának

Avgyijivkát több mint egy hónapja nagy erőkkel ostromolják az oroszok, a súlyos veszteségek ellenére északról, délről és keletről már a város külterületein vannak.

Olekszandr Tarnavszkij, a Tavria műveleti csoport vezetője most azt jelentette az ukrán médiának: az orosz haderő újabb, átfogó rohamot indított, minden irányból megindultak a város ellen.

Északon fontos cél a koksz- és vegyiüzem elfoglalása orosz részről: itt az ukránok kazettás lőszerrel töltött tüzérségi eszközökkel várták őket.

Ukrainian artillery uses cluster munitions to hit Russian equipment and infantry in an open field near Krasnohorivka north of Donetsk's Avdiivka, where the Russian forces continue their attempts to encircle and capture the city. via https://t.co/kEuuJ0U2J0

Délen jobban halad az orosz támadás: nagyon úgy fest, hogy a város külterületein található volt ipartelep nagy részét elfoglalták az oroszok.

The Russian invasion army broke through the Ukrainian line of defense in southern and captured several fortified positions in the industrial zone & dacha area. Tanks, APCs and infantry involved. Remains to be seen if there is a second Ukr. line S-E of the city. #NewsMap