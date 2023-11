Hátborzongató incidens miatt borult lángba egy európai nagyváros – Már az egész kontinensen érezhető a feszültség

Szörnyű dolog történt tegnap Írország fővárosában, Dublinban: egy felnőtt férfi fényes nappal, a nyílt utcán késsel támadt rá egy kisiskolás csoportra. Az eset során legalább három gyerek és nevelőjük sérüléseket szenvedett, egy bátor ételfutár közbeavatkozásának köszönhetően sikerült elkerülni a súlyosabb tragédiát. Felröppent a pletyka, hogy a támadást egy algériai férfi követte el, este pedig lángba borította az utcákat az ír szélsőjobboldal. Újabb incidens mutat rá arra, hogy az Izrael és Hamász közti konfliktus az európai „őslakosok” és a bevándorlók közti ellentéteket is látványosan felhevítette.

Példátlanul súlyos dolgok történek Dublinban

Csütörtök délután egy késes férfi brutálisan rátámadt a nyílt utcán egy iskolás csoportra Dublinban; az incidens során egy ötéves gyerek és 30 éves nevelője súlyos sérüléseket szenvedett, két kisgyereket pedig enyhébb sérülésekkel szállítottak kórházba. A támadót egy ételfutár ártalmatlanította, majd feltartotta, amíg az ír rendőrség (Garda) megérkezett a helyszínre.

A közösségi médiában gyorsan elterjedt a pletyka, hogy a merénylő egy algériai származású férfi volt, aki szélsőséges politikai indokkal, terrorista szándékkal támadta meg a gyerekeket.

Röviddel a támadás után tömeg kezdett gyülekezni a helyszínen, amely késő délutánra egyre nagyobbá vált: néhányan köztük maszkokkal, sállal takarták el arcukat, vascsöveket, tompa fegyvereket viseltek.

Valamikor estefelé szóváltás alakult ki az egyre nagyobb tüntető tömeg és az ír rendőrök közt, ami tettlegességgig fajult: eleinte dobálni, löködni kezdték a rendőröket, majd gyújtogatni, rongálni kezdtek a tömeg radikálisabb tagjai. Késő estére igencsak elfajultak a dolgok: a tüntetők több rendőrautót és tömegközlekedési eszközt is felgyújtottak, illetve betörték üzletek, pubok kirakatait, rongáltak és állítólag fosztogattak is. A hatóságok zavargásnak minősítették a megmozdulást, majd aktiválták a rohamrendőrséget (hivatalos nevén Garda Közrendi Egység – GPOU), hogy a dühöngő tömeget megfékezzék.

Extremely violent scenes in Dublin, Ireland as a spontaneous protest over an immigrant suspect stabbing school children in the city center devolves into mass rioting and looting. pic.twitter.com/V6ajfIay38 — Andy (Ngô) November 24, 2023

A károk felmérése még folyik, de a hatóságok szerint ez volt Írország modern történelmének egyik legsúlyosabb zavargása.

Drew Harris, a Garda országos főparancsnoka, arról beszélt a médiának, hogy „őrült szélsőjobboldali huligánok” erőszakoskodtak, akiknek „semmi közük a hazafiassághoz.” Úgy látja, „egyszerű gyűlölet” motiválta a zavargás résztvevőit, akiket „a közösségi média radikalizált.” A rendőrség arra alapozza a kijelentést, hogy szélsőjobboldali emberek voltak a zavargás résztvevői, hogy ír zászlókat lengettek és bevándorló-ellenes jelszavakat skandáltak, grefitiztek. A Garda összesen 34 embert vett őrizetbe a zavargások folyamán.

Protesters in Dublin, Ireland have left a very powerful message for fake refugees on a burning bus and it reads: pic.twitter.com/5zN8BvRBCJ — Wall (Street) November 24, 2023

Leo Varakdar ír miniszterelnök (taoiseach) arról beszélt, hogy hasonlóan a késes támadóhoz, a zavargás résztvevői is „szégyenbe hozták az ír társadalmat” és az „egész országot megfélemlítették.” Bejelentette azt is, hogy szigorítani fogják a „gyűlöletbűncselekmények” elleni törvényeket Írországban.

Dublin City this morning after riot broke out over immigrant stabbing multiple innocent children pic.twitter.com/tao9tnp2Pk — aney (stokes) November 24, 2023

Többen egyébként rámutatnak: a rendőrség még mindig nem erősítette meg, hogy bevándorló késelte meg a gyerekeket (a BBC forrásai szerint valóban egy bevándorló hátterű, 40-es éveiben járó férfi volt, aki 20 éve ír állampolgár), de a bátor futár, aki megállította a késelő ámokfutót egyértelműen egy bevándorló volt: egy brazil férfi, aki alig egy éve él Írországban.

Szélesebb jelenségről van szó

Talán nem véletlen, hogy épp most lángolt fel ilyen szinten a feszültség Írországban; több európai és amerikai nagyvárosból is érkeztek hasonló, ha nem is feltétlen ilyen durva képsorok az elmúlt hetekben. Londonban a rendőrségnek kellett intézkednie, hogy szétválasszák a brit nacionalisták és palesztinpárti tüntetők tömegét, Berlinben rendőrökre támadtak a palesztinbarát demonstrálók, Kaliforniában pedig egy ember meghalt egy palesztin- és Izraelbarát tüntetők közti összecsapás miatt.

police clash with pro- protesters who disregard the ban on anti- protests. A total of 65 officers sustain injuries, and authorities make 174 arrests. The demonstrators hurl stones, bottles, and incendiary devices at the police and ignite #Berlin — HumanDilemma (@HumanDilemma_) October 20, 2023

Látványosan erősödik a szélsőjobb is Európában: Hollandiában épp a héten nyerte meg a választást a radikálisan bevándorlásellenes Geert Wilders, Németországban pedig az AfD lett a második legerősebb párt a legfrissebb pollok szerint.

A bevándorlással, együttéléssel, kihívásokkal, szélsőségekkel kapcsolatos aggályok érzékelhetően felcsaptak az Izrael és Hamász közti konfliktus után, ennek nagyjából az az oka, hogy

az európai politikai vezetés egyöntetűen Izraelt támogatja, miközben a palesztinbarát tüntetéseken többségében bevándorló hátterű embereket lehet látni.

miközben a Európa szélsőjobboldali pártjai gyakran összemossák a Hamász brutális, Izrael ellen elkövetett támadását és a bevándorlást : arra próbálnak rávilágítani, hogy szerintük a Közel-Keletről és Afrikából érkező, arab és / vagy muszlim hátterű bevándorlók egy része hasonlóan radikális vagy radikalizálható, mint a Gázai övezet palesztin lakossága.

: arra próbálnak rávilágítani, hogy szerintük a Közel-Keletről és Afrikából érkező, arab és / vagy muszlim hátterű bevándorlók egy része hasonlóan radikális vagy radikalizálható, mint a Gázai övezet palesztin lakossága. A szélsőjobboldali pártoknak egyébként nincs nehéz dolguk: akárhogy is nézzük, nincs túl jó optikája annak, hogy vannak, akik például palesztinpárti tüntetéseken tálib zászlókat lengetnek vagy az Al-Kaida egyes ágai által is használt fekete saháda-zászlóval vonulnak az utcán, még ha egy-egy elszigetelt esetről is van szó. A dublini késes támadóról és a hozzá hasonló ámokfutókról ne is beszéljünk.

vagy az Al-Kaida egyes ágai által is használt fekete saháda-zászlóval vonulnak az utcán, még ha egy-egy elszigetelt esetről is van szó. A dublini késes támadóról és a hozzá hasonló ámokfutókról ne is beszéljünk. Tovább növeli a muszlim hátterű bevándorlókkal szembeni bizalmatlanságot, hogy a Hamász, a Hezbollah és Irán is arra szólította fel őket, hogy tüntessenek / bojkottáljanak / lázadozzanak / vívjanak dzsihádot Izrael és a Nyugat ellen.

Those white and black flags you see at this Florida rally? Thats the Talibans new flag. pic.twitter.com/A679hjtq0A — Gabriel (Noronha) October 17, 2023

Európára tehát komoly kihívások várnak, a társadalom törésvonalai pedig a demográfiai számok alakulása miatt alighanem egyre látványosabbak lesznek. Az elmúlt hetek, hónapok dinamikája alapján kijelenthető: az egész helyzetből a radikálisok nyernek a legtöbbet, legyen szó akár a választásokon induló szélsőjobboldali, nacionalista pártokról, akár az Európa potenciális destabilizációjával jól járó szélsőséges iszlamista entitásokról.

Címlapkép forrása: Brian Lawless/PA Images via Getty Images