Felvételen a Kijevi célpontok felé tartó félelmetes Sahed kamikaze drónok

Az ukrán légierő szerint a háború eddigi legnagyobb orosz dróntámadását követték el az oroszok Kijev ellen, öt ember megsebesült, egész éjjel robbanásokat lehetett hallani a városban. Az éjszakai és hajnali támadásról több felvétel is kering a közösségi médiában.

Az oroszok iráni tervezésű Shahed kamikaze drónokat használtak, a drónok kora hajnalban csapódtak be Kijev különböző kerületeiben, és a napfelkeltével újabb hullámok érkeztek - írta a Reuters.

A kijevi városvezetés szóvivője a Suspilne közszolgálati műsorszolgáltatónak elmondta, hogy legalább 40 drónt lőttek le, a Twitteren ugyanakkor ennél magasabb számról szólnak a tudósítások: állítólag 75 drónt küldtek, amelyekből 71-et lőttek le.

Commander of the Ukrainian Air Force Oleschuk: Tonight Russia launched the most massive drone strike since the beginning of the conflict. A record number of drones were produced - 75 units. The main direction of attack was Kyiv. pic.twitter.com/NIeytCwfmq — Marinochka (@joiedevivre789) November 25, 2023

Vitalij Klitschko polgármester a Telegram alkalmazáson keresztül azt írta, hogy a támadásban öt ember megsérült, köztük egy 11 éves kislány, és épületek rongálódtak meg a város különböző kerületeiben. Egy lezuhant drónból származó darabkák gyújtottak tüzet egy gyermekbölcsődében - mondta.

A támadás célpontja nem volt azonnal azonosítható, de Ukrajna az elmúlt hetekben arra figyelmeztetett, hogy Oroszország ismét légi hadjáratot indít Ukrajna energiarendszerének megsemmisítésére, ahogyan azt tavaly télen is megpróbálta.

Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint a támadás következtében közel 200 épület, köztük 77 lakóépület maradt áram nélkül a fővárosban.

A drónokról, a támadásról több videó is napvilágot látott, az alábbi felvételen állítólag az egyik ma küldött Sahed drónt látni:

Massive kamikaze UAV attack on Kyiv. About 40 Russian Shahed-136 kamikaze UAVs attacked Kyiv today.According to Ukrainian media reports, this is the most massive attack of Shahed kamikaze UAVs. The attack lasted almost 6 hours. pic.twitter.com/txUu7Vtj1J — Clash (Report) November 25, 2023

A drónok általi pusztításról is keringenek felvételek:

Massive Russian drone attack on Ukraine last night. Most of the drones were targeted at Kyiv.71 of the 75 launched drones were shot down by air defense forces.Air raid alert in Kyiv lasted over six hours. So many people lost a night of sleep as they were hiding in shelters. pic.twitter.com/lhCpSo5VE3 — Anton (Gerashchenko) November 25, 2023

The consequences of the largest drone attack on Kyiv https://t.co/Oi4pouQSDl — World (Observer) November 25, 2023

