Légiriadó Kijevben, óvóhelyekre rendelték a város lakóit - Háborús híreink vasárnap

Szombat hajnalban az ukrán jelentések alapján a háború eddigi legnagyobb dróntámadása érte Ukrajnát, Kijevben több kerületben is drónok csapódtak be.

A támadás szombat este is folytatódott, több régióban is légiriadót rendeltek el. Többek között a Zaporizzsjai és a Dnyipro régió határán észleltek drónokat, a támadó drónok egy csoportja tovább repült a Poltava régió felé, de támadást észleltek a Cserháti régióban is.

Ma hajnalban Kijevben légiriadót rendeltek el. A város lakóit arra kérték, hogy sürgősen menjenek a polgári védelmi óvóhelyekre. (Ukrajinszka Pravda)