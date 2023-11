Alaposan kipofozták az oroszok az ősrégi T-62-est: lassan kezd úgy kinézni, mint egy modern harckocsi

Érdekes T-62-es modernizáció bukkant fel Ukrajnában: a több mint 60 éves harcjármű-platformot olyan szinten modernizálta az orosz hadiipar, hogy első blikkre akár egy igazán modern T-90M harckocsival is összetéveszthető.

Tavaly nyáron kezdte el visszaállítani szolgálatba az orosz haderő a több mint 60 éves T-62 harckocsi-platformot, a típust a korai 2010-es évek már egyszer kivonták szolgálatból. Az első Ukrajnában felbukkanó T-62-esek rozoga, elavult, műszaki problémákkal küzdő harcjárművek voltak, melyeket a harkivi, herszoni ukrán ellentámadás után tömegesen lehetett elhagyva látni a visszafoglalt ukrán területeken.

Úgy néz ki, a háború tanulságai alapján az orosz döntéshozók kezdik komolyan venni a T-62-esek modernizációs szükségleteit: most megjelent egy olyan variáns a frontvonalon, amely első blikkre akár még egy T-90M harckocsival is összetéveszthető.

Csak a megjelent fotó alapján a régi T-62-es kapott egyebek mellett Relikt reaktív páncélzatot, Szoszna-U tűzvezető és lőelemképző rendszert és egy gyárilag épített drónelhárító „ketrecet” is. A páncéltestben alighanem lapul még olyan modernizáció, amely csupán a fotó alapján nem derül ki.

Az orosz és az ukrán hadiipar is sokat tanul az ukrajnai háborúból: a harckocsik továbbra is fontos szerepet játszanak a konfliktusban, annak ellenére, hogy a drónok, modern páncéltörő fegyverek komoly problémákat okoznak ezeknek az eszközöknek. Továbbra is úgy tűnik: a páncélozott járművek kulcsfontosságúak a települések elfoglalásáért indított szárazföldi műveletek során, ezért szükséges őket felkészíteni a modern harctéri fenyegetések elhárítására.

Címlapkép forrása: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images. A címlapkép illusztráció egyéb járművek mellett egy T-62-est láthatunk rajta egy múzeumban.