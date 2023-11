Súlyos képsorok: lehet, hogy megtörték az oroszok Avgyijivka védelmét

Röpcke egy olyan felvételt elemzett ki, melyen az látható, hogy egy orosz harckocsi Avgyijivka déli ipari területein egy épület romjai közt rejtőzködő ukrán gyalogsági alakulattal harcol, alig 80 méterre a jármű előtt.

A német újságíró megállapítja: az orosz harckocsit nem éri érdemi ellenreakció, az ukránok sem páncéltörő eszközökkel, sem kamikaze-drónokkal, sem tüzérségi tűzzel nem veszik fel a harcot a járművel.

Az ukrán fegyverellátás és lőszerutánpótlás Avgyijivka egyes részei körül rosszabb, mint amit korábban gondoltam”

– írja Röpcke.

Tank fires from 83 meters without facing visible resistance. Also no artillery support for the Ukrainian defenders traceable. Ukrainian arms supply and ammunition situation in some areas around Avdiivka appears to be worse than previously thought. pic.twitter.com/l5SXiUCNIE