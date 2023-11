Drámai videó igazolja: nagyon súlyos árat fizet az orosz hadsereg az elmúlt hónapok legnagyobb sikeréért

Az orosz haderő jelenleg a harmadik nagyobb támadási hullámot folytatja azért, hogy elfoglalja a donyecki Avgyijivkát: a rengeteg veszteség ellenére folyamatosan halad a város bekerítése. Orosz katonák, harcjárművek vannak már Avgyijivka déli részében, a település ipari zónáját már bekebelezték.

Ma újabb felvétel került elő, vélhetően egy ukrán katona munkájából, melyen az orosz erők Avgyijivka körül elszenvedett, súlyos veszteségei láthatók.

Szinte túlzás nélkül megállapítható: a kilőtt és elhagyott BMP-k, harckocsik, VPK-Ural páncélozott 4x4-esek egymás hegyén-hátán állnak a város határában.

Video of Russian equipment on the Avdiivka front, including several VPK-Ural MRAPs, BMP-1, and a T-64 tank with a roof screen. https://t.co/MYDRag8Q76