Felvételen első Leopard 1-es veszteség: csúnyán elintézték az oroszok a legendás német harckocsit

Németország és Hollandia összesen több mint 120 Leopard 1A5-ös harckocsit küldött Ukrajnának, az átadás a nyáron indult.

Egészen máig nem lehetett látni éles bevetésen a régi német tankokat, ma este azonban felkerült az első videó arról, hogy egy ilyen harcjárművet orosz találat ér.

Orosz drónfelvételek alapján úgy tűnik: a Leopard aknára futott vagy tüzérségi tűzbe szaladt bele, a sérült harcjárművet kezelői azonnal elhagyták.

Ukrainian Leopard 1A5 tank was hit by the Russians and later abandoned by its crew after it drove through the field and fired at Russian positions somewhere on the frontline.This is the first confirmed loss of this type of vehicle in Ukraine. pic.twitter.com/Idb9S8m4Td