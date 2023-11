Kimondta a befolyásos pénzember: ez most Amerika legnagyobb problémája

Gyökeres reformok kellenek az amerikai vezetésnek, politikai kultúrának: a szélsőségesek kiszorítására és egy erős, mérsékelt centrum létrehozására van szükség, amelynek az a feladata egyebek mellett, hogy csökkentse a társadalmat mérgező vagyoni különbségeket – véli Ray Dalio, a Bridgewater Associated hedge fund alapítója.

Ray Dalio Abu-Dzabiban beszélt egy konferencián, ahol kritizálta a Republikánus Pártot és a Demokrata Pártot is. Véleménye szerint a két párt zászlóvivő jelöltjét, Donald Trumpot, ill. Joe Bident „saját pártján belül is viták övezik”. Bident idős kora, Trumpot pedig az ellene zajló eljárások és a Capitolium ostroma miatt bírálják. Dalio továbbra is arra számít egyébként, hogy egy „alternatív jelölt” kerül majd ki a Republikánus Párt soraiból.

Szerintem ahhoz, hogy az ország egészséges legyen, a két oldal összehangolása és egy erős, mérsékelt centrum létrehozása szükséges”

– véli Dalio.

A neves befektető úgy véli, a „szélsőséges politikai nézeteket képviselők” elidegenítésére van szükség, illetve a mérsékelt politikusok együttműködésének erősítése kell ahhoz, hogy az Egyesült Államok valódi problémáit orvosolni lehessen.

Dalio szerint egyébként most a vagyoni egyenlőtlenségek kérdése a legsúlyosabb.

A vagyoni különbségek valójában különbséget jelentenek produktivitásban is. A legtöbbet kell kihozni az emberekből, produktívvá kell tenni őket. Nem elég az, ha csak pénzt adunk nekik”

– véli Dalio.

Ray Dalio a Bridgewater Associates hedge fund alapítója, ez a világ egyik legnagyobb privát befektetési alapja. Novemberi adatok szerint az alapkezelő 124 milliárd dollárt kezel, Dalio személyes vagyonát pedig 15,4 milliárd dollárra taksálják.

