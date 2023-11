Súlyos merénylet történt az ukrán kémfőnök ellen, de nagyon mellé ment az akció

Marianna Budanovot nehézfém-mérgezés miatt kórházban kezelik, erősítette meg a GUR. Hozzátették, hogy a 30 éves nő még megfelelő időben látogatta meg a kórházat, így a súlyosabb következményeket sikerült elkerülni. Ha egy héttel később jut csak szakszerű orvosi ellátáshoz, akkor sokkal súlyosabb lehetne a helyzet, írták.

A Kirilo Budanov felesége elleni mérgezéssel kapcsolatban gyilkossági kísérlet ügyében nyomozás folyik.

️ Ukrainian publications, citing intelligence sources, reported the hospitalization of the wife of Ukrainian intelligence chief Kyrylo Budanov with symptoms of heavy metal poisoningThe Babel newspaper was the first to write about the fact that Marianna Budanova was taken to pic.twitter.com/hjx7TlNU7n