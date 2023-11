Bident győzködi az amerikai tábornok: „itt az idő, hogy átlépjük Putyin vörös vonalát”

Itt az idő, hogy Joe Biden amerikai elnök átlépje Vlagyimir Putyin orosz elnök „vörös vonalát” és olyan fegyvereket küldjön Ukrajnának, melyekkel az ukrán katonák képesek lesznek akár Oroszország területére is csapást mérni – idézi James L. Jones nyugalmazott tábornok szavait a Newsweek.

James L. Jones korábban az európai NATO-erők parancsnoka és Barack Obama elnök tanácsadója volt, most Joe Biden jelenlegi amerikai elnököt kritizálja, amiért szerinte „túl óvatos” az Ukrajnának juttatott segélyezéssel.

A nyugdíjazott tábornok úgy látja, az amerikai elnök hibát követ el azzal, hogy nem küld elég nagy hatótávolságú fegyvert Ukrajnának, ezért a kijevi erőknek szerinte „hátrakötött kézzel kell harcolniuk”.

Az Egyesült Államok hibát követ el azzal, hogy nem küld elég gyorsan fegyvereket, különösen a légierő tekintetében”

– idézi az amerikai katonai vezető szavait a brit lap.

Jones szerint Amerika fölöslegesen retteg Oroszország megtorlásától, hiszen korábban a moszkvai vezetők több „vörös vonalát” is átlépték azzal, hogy HIMARS-rakétarendszereket, harckocsikat, ATACMS-rakétákat küldtek Ukrajnának.

A NATO-országok fővárosaiban rettegnek attól, hogy ha Ukrajna olyan fegyvereket kap, mellyel Oroszország területét lőni lehet, kiterjed a háború. Őszintén szólva, szerintem ez nem helyes meglátás”

– mondta el az amerikai tábornok.

Arra is kitért, hogy az Ukrajna elleni invázió szerinte „az egyik legnagyobb történelmi hiba, melyet valaha elkövetett bármilyen vezető” és arról is beszélt, hogy véleménye szerint Oroszország soha nem lesz képes elfoglalni az egész országot, annak ellenére, hogy most „egyik oldal kifejezett előnye sem látható” most a konfliktusban.

Címlapkép forrása: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images