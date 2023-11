Egymásnak estek az OSINT-elemzők: egyetlen kép váltotta ki a parázs vitát

Ahogy a Portfolio is beszámolt róla, olyan mértékben átépített T-62-es modernizáció bukkant fel az orosz-ukrán háborúban, amely már könnyedén összetéveszthető lenne Oroszország legmodernebb és sorozatgyártásban is álló T-90M-es harckocsijával.

A régi T-62-es kapott egyebek mellett Relikt reaktív páncélzatot, Szoszna-U tűzvezető és lőelemképző rendszert és egy gyárilag épített drónelhárító „ketrecet” is. Egyes elemzők azt is állítják, hogy az egyébként több mint 60 éves T-62 alvázra applikáltak rá egy T-90-es tornyot.

Épp ezért, az orosz milbloggerek jelentős része, és néhány OSINT-elemző állítja: a kép hamisítvány. Az állításaikat (amely leginkább a különböző kiegészítők elhelyezkedését és a torony alakját vizsgálja) az alábbi, angol nyelvű videóban foglalták össze:

Más OSINT-elemzők, köztük az Oryx-portál szerkesztői azonban azon az állásponton vannak, hogy a felvétel eredeti, az erről szóló leírásukban pedig tételesen cáfolják a fenti videó egyes állításait. Például a reaktív páncélzat eltérő vonalát (amely egy T-90-esen alapvetően egyenes), mintegy megerősítő érvként használják arra, hogy egy erősen felturbózott T-62-es tornyot láthatunk.

Mindenesetre – kihagyva mindkét csoport szerteágazó érvrendszerének részletes ismertetését – a T-62-es pártján álló elemzők kihangsúlyozzák, semmi értelme ennyire jó photoshopot készíteni egy páncélosról egy olyan Telegram-csatornára, amelyen alig 7 reakciót kap. Ráadásul az orosz katona több órás képszerkesztés helyett akár egy igazi T-90-essel is pózolhatott volna, mivel több tucat található belőlük Luhanszk régióban.

A kép egyik érdekessége még, hogy néhány orosz milblogger úgy igyekezett hitelteleníteni a képet, hogy utólag elcsúsztatták a fák vonalát egy ponton, ez az eredeti képen nem szerepel.

