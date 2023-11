Lecsapott a rettegett HIMARS-rendszer, de ami ezután történt, arra kevesen számítottak

Az egyik felvétel azzal emelkedik ki a többi közül, hogy az egyébként pontosságáról ismert HIMARS rendszer által kilőtt rakéta nem találja el a célpontot.

Az alábbi videón egy orosz Buk-M1 légvédelmi rakétarendszer látható, amelyet egész egyszerűen néhány méterrel elvét az ukrán tüzérség. Ugyanakkor elképzelhető, hogy a repeszek kárt okoztak a fegyverrendszer radarjában, így a légvédelmi egység egy időre így is kiesik az aktív szolgálatból.

| Russian air defence system «Buk-M1» was damaged by GMLRS strike of the M142 «HIMARS» MLRS in Avdiivka direction, Donetsk region Unfortunately, the shrapnel did not detonate the ammunition on the BUK pic.twitter.com/irF9Yz73nV