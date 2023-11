Gigantikus haderőfejlesztést jelentett be a világ legnépesebb országa – Fenyegetést látnak a szomszédos atomhatalomban

aNarendra Modi, India miniszterelnöke összehangolt erőfeszítéseket tesz az ország védelmi képességeinek modernizálására. Modi nemrégiben egy indiai gyártmányú Tejas vadászrepülőgépen repült, ami az indiai fegyvergyártás felpörgetésének egyik szimbóluma. A fejlesztés viszont nem túl népszerű az indiai vadászpilóták körében, mivel elmaradottnak és nem elég erősek.

A flight to remember! Tejas is Indias pride, a manifestation of the strength and skills of 140 crore Indians. pic.twitter.com/n8hZk6fGKc