Rybar: mozgolódnak az orosz katonák Robotine térségében, valami nagyon készülődik

A legnépszerűbb orosz háborús thinktank friss elemzésében azt írja: az orosz haderő szép lassan elkezdett „kedvező pozíciókat felvenni” a Zaporizzsja megyében található falu körül, visszaszerezve azoknak a területeknek egy részét, melyet az ukrán haderő megszerzett a nyári ellentámadás során.

A Rybar megállapítja: átfogó támadásról még nincs szó, de az orosz hadsereg helyezkedik a falu körül, amely akár egy offenzíva előkészülete is lehet.

Russian troops are gradually regaining the positions near Rabotino and Verbove, which they lost in the previous months. So far, we are not talking about an attempt at a major counteroffensive, but rather the occupation of more tactically advantageous positions. pic.twitter.com/HI85ARqSkh