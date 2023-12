Nagyhatalmak szorításában választ a világ egyik legnépesebb állama – Egymásnak ugorhatnak Kína nagy riválisai?

Bangladesben január 7-én választásokat fognak tartani, amelyen India és az Egyesült Államok is aktív szerepet vállal. A háttérben Kína is mozgolódik – számolt be a Nikkei Asia

Számos esemény árnyékolja be az alig több mint egy hónap múlva esedékes választásokat a világ egyik legnépesebb országában. A bangladesi voksolásokat az ellenzék bojkottálja, állandó tüntetések kísérik a kampányt, miközben egyre több korábbi csalás gyanúja kerül elő.

Sheikh Hasina immár a negyedik egymást követő ciklusára készül az ország élén, amivel rekordot döntene: ő lenne a leghosszabb ideje kormányon lévő vezető Dakkában.

Nem kritikáktól mentes a személye: kritikusai azt állítják, hogy korábban csalásokkal tudta csak megőrizni a pozícióját. Az Egyesült Államok most figyelmeztette is a helyi hatóságokat, hogy nem tűrik a demokrácia aláásását, ezért, ha ilyet tapasztalnak, akkor készek szigorú intézkedéseket hozni a vezetők ellen. India hozzáállása ettől eltér, szerintük a választások az ország belügyei.

Banglades közeli barátaiként és partnereiként tiszteletben tartjuk a bangladesi demokratikus folyamatot, és továbbra is támogatni fogjuk az ország elképzelését egy stabil, békés és progresszív nemzetről

– mondta Vinay Mohan Kwatra indiai külügyminiszter. Hasinára megbízható félként tekint Újdelhi, aki ne engedheti meg magának, hogy újabb ellenlábast szerezzen a térségben: legutóbb a Maldív-szigeteken választottak India-ellenes vezetőt.

Közben az ellenzéket is állandóan éri a kritika, hogy szítják a feszültséget a térségben, illetve, hogy fegyveres militáns csoportokat támogatnak. Ezek között vannak indiai szeparatista egységek is, ami miatt Újdelhi inkább a kormányerők támogatása felé húz Bangladesben. Ezért is lepte meg őket Washington fenyegetése a Hasina körül kialakult kétes hírek miatt, mivel szerintük ezzel ellenük játszik a Fehér Ház. Ez az ellentét próbára teszi a két nagyhatalom kapcsolatát is, pedig az elmúlt időszakban több területen is közeledtek egymáshoz az álláspontok.

Közben Kína is egyre aktívabb szerepet játszik az országban, folyamatos befektetésekkel és fegyverszállítással erős pozíciókat szerzett Dakkában.

Hasina törekedett arra, hogy India és Kína mellett az Egyesült Államok barátságát is megszerezze, ám az erőfeszítések egyelőre nem értek el eredményeket. Ez pedig azt jelentheti, hogy Washington és Újdelhi álláspontjai kissé távolodnak egymástól a muszlim ország miatt.

A címlapképen bangladesi rendőrök védik a fő ellenzéki párt irodáját Dakkában. Címlapkép forrása: Mamunur Rashid/NurPhoto via Getty Images