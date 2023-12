Izrael a teljes gázai övezetet lerohanja, nehéz napok jönnek

Az izraeli hadsereg a radikális iszlamista Hamász ellen indított hadműveletét kiterjeszti a Gázai övezet egészére - jelentette be vasárnap este Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője Tel-Avivban.

Az IDF (izraeli védelmi erők) kiterjeszti szárazföldi műveletét a Hamász központjai ellen szerte a Gázai övezetben

- mondta a katonai illetékes. "Az erőink szemtől szembe kerülnek a terroristákkal és végeznek velük" - tette hozzá Hagari.

Egyben közölte, hogy a délen folytatott műveletek "nem lesznek kevésbé erőteljesek" az északiaknál.

Az izraeli sajtó a nap folyamán arról számolt be, hogy izraeli csapatok a Gázai övezet déli részén is harcolnak és több lakónegyedben is kiköltözésre szólították fel a civileket. A palesztin térség északi részéből százezrek menekültek az izraeli hadművelet elől délre. A helyi palesztin lakosok azt mondják, hogy már nincs hova menekülniük az elszigetelt övezetben.

Az IDF saját közlése szerint a harcok pénteki újrakezdése óta masszív légicsapásokat hajtott végre a Gázai övezet déli részén. A Gázai övezet mintegy 2,3 millió lakójából 1,8 millióan voltak kénytelenek elmenekülni otthonaikból.

Izrael a Hamász október 7-i, 1200 halálos áldozattal járó összehangolt támadását követően megfogadta a terrorszervezet felszámolását. A Gázai övezetben végrehajtott izraeli válaszcsapásokban eddig több mint 15 500-an vesztették életüket és 41 ezren sebesültek meg a gázai egészségügyi hatóságok szerint.

Címlapkép forrása: Getty Images