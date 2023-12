Olyan fegyvert villantott Kína, amelyről Amerika egyelőre csak álmodhat

A kínai állítások szerint a PL-17-es AAM nagyobb hatótávolsággal rendelkezik, mint bármelyik jelenleg ismert hasonló rakéta az amerikai haderőben. Peking szerint akár 400 kilométeres távolságban is bevethető az eszköz. A mostani fejlesztések a korábbi 300 kilométeres hatótávú PL-15-ösöket válthatják fel, amelyek már önmagában elérték, hogy az Egyesült Államok AIM-260 nevű fejlesztési programmal reagáljon. Ennek keretében a Lockheed Martin nevű vállalat építhet hasonló képességekkel bíró AAM-eket.

Az nem derült ki, hogy a kínai Nép Felszabadító Hadsereg pontosan milyen státuszban használja az eszközöket.



Picture of Chinese 4.5 generation J-16 fighter aircraft carrying 10 air to air missiles.4x PL-10 WVR missiles (20 km range)1x PL-12 BVR missile (100 km range)4x PL-15 BVR missiles (200 km range)1x PL-17 BVR missile (300+ km range) pic.twitter.com/us0HZ0xJOJ — The (Strategic) December 2, 2023

Egyes állítások szerint Kína már 2022-ben hadrendbe állította a PL-17-eseket, viszont ezt akkor még nem erősítette meg egyetlen felvétel sem. Kína a hasonló fejlesztések esetében jelentős propagandát folytat, ezért volt meglepő, hogy ez most eddig elmaradt. Az eszközzel kapcsolatban terjengő pletykákról még a The Diplomat tavaly novemberi beszámolójában lehetett olvasni. A hasonló fegyverek nemcsak a hatótávolságuk miatt jelentenek nagy veszélyt, hanem az egyre modernebb irányítási képesség miatt is. Ezek az eszközök ennélfogva kilövés után is folyamatosan képesek korrigálni a repülési pályán.

A hasonló fegyvereket elsősorban arra fejlesztették ki, hogy mélyen a védelmi vonalak mögött is csapásokat lehessen velük végrehajtani. Akár az utánpótlási útvonalakat, vagy az ellenséges vadászgépeket is ki lehet iktatni a segítségükkel.

