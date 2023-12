A szélerőművek miatt áll a bál a lengyeleknél

A varsói kerületi ügyészség korrupciógyanú miatt eljárást indított az októberi választások után megalakult parlamenti többség pártjai által előterjesztett, a szélerőművekről szóló törvénymódosítási javaslat ügyében - közölte kedden Marcin Warchol lengyel igazságügyi miniszter és főügyész.

A négy frakcióból álló többségi koalícióhoz tartozó Polgári Koalíció (KO) és a Lengyelország 2050 (PL2050) tömörülés által november végén előterjesztett tervezet kapcsán a "törvénytelen lobbizásra, vagy akár korrupció jellegű cselekvésre utaló" panaszok érkeztek az ügyészséghez - mondta Warchol a PAP hírügynökségnek. Hozzátette: a nyomozás során megvizsgálják a tervezet elkészítésének körülményeit, "elsősorban azt, ki a valódi szerzője".

Az ügyészségi panaszt a legnagyobb, de önálló parlamenti többséggel nem rendelkező frakció, a Jog és Igazságosság (PiS) nyújtotta be. A PiS képviselői pénteken jelezték: panaszt nyújtanak be a lengyel korrupcióelleni hivatalhoz (CBA) is.

Mateusz Morawiecki, a december 11-i bizalmi szavazás előtt álló lengyel kormányfő hétfőn a PiS nevében vizsgálóbizottság létrehozását is szorgalmazta. Úgy ítélte meg: a KO és a PL2050 tervezete "egy nagy szélerőműlobbi", a nyugati cégek érdekeit szolgálja, és a "brutális lobbizás példája".

A heves politikai vitát kiváltó tervezetet azon törvénymódosítás részeként nyújtották be, amely 2024 június végéig meghosszabbítaná a lengyelországi energiaár-stopot.

Az eddigi előírásokon lazító tervezet szerint a jelenlegi 700 méterről 300 méterre rövidítenék le azt a minimális távolságot a lakóházaktól, amelyben a "halknak" minősített szélerőmű-berendezések telepíthetők. A szélerőművek stratégiai beruházásnak minősülnének, így telepítésüket nem kell majd összehangolni a helyi területfejlesztési tervvel.

Szymon Holownia, a parlamenti alsóház (szejm) elnöke, a PL2050 vezetője kedden "kommunikációs és stratégiai hibáról" beszélt a tervezet előterjesztése kapcsán, egyúttal "egyértelműen politikainak" nevezte az ügyészségi eljárás elindítását. Jelezte: az energiaár-stopról szóló előírásokat és a szélerőművekről szóló tervezetet "nagy valószínűséggel" kettéválasztják.

Grzegorz Schetyna, a KO szenátora kedden a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta: a parlamenti többséget alkotó frakciók közötti törvényhozói együttműködésben "alapvető bizalomra" van szükség, ezért a vitatott tervezet tartalmát tisztázni kell az előterjesztő frakciókban.

Címlapkép forrása: Getty Images