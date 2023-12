Egy év után váratlanul visszatért az orosz-ukrán háború legendás fegyvere

Egy kis orosz Telegram-csatorna jelentése szerint az ukrán hadsereg tengerészgyalogosai egyre inkább dél felé törnek a Krinki hídfőnél, a Dnyeper bal partján. A csatorna figyelmeztetett arra is, hogy megkezdődött a 37. ukrán tengerészgyalogos dandár átszállítása, amely hátterében vélhetően a támadások kiszélesítése iránti igény és a most harcoló egységek esetleges rotációja állhat.

A 37-esek egy teljes létszámú, kipihent dandárnak minősülnek.

A beszámoló ugyanakkor megemlékezik arról is, hogy az ukrán csapatok aktívan használják a TB2 Bayraktar drónokat is a térségben, amire körülbelül egy éve nem volt példa.

Az ukrajnai háború korai szakaszában jelentős sikereket értek el a török gyártmányú harci drónok az orosz haderő ellen: harcjárművek tucatjait semlegesítették. A légvédelmi fegyverek és elektronikus harcászati rendszerek folyamatos fejlődése miatt azonban a lassú és kiszolgáltatott drónok fokozatosan kiszorultak az ukrán haderő eszköztárából.

Más, nagyobb orosz források (pl. Romanov) is panaszkodtak már a herszoni térségben tapasztalható ukrán drónfölényre (Romanov szerint még IRIS-T légvédelmi rendszerek is jelen vannak, hogy védjék a hídfőt). Ugyanakkor más forrás nem említi a TB2-esek feltűnését, azonban a térségbeli orosz légvédelem felszámolásával párhuzamosan elképzelhető, hogy az ukránok újra elővették a „sztárfegyvert”.

Nem engednek mozogni, a kamikaze drón azonnal repül vagy a tüzérség dolgozik. És ha a mi tüzérségünk lő valahol, minden odarepül, ami az ukránoknak van. A madarai folyamatosan cserélgetik egymást, a zaj és a zümmögés, betölti az egész erdőt, irányítják az utakat, látják az embereket, és a drónok azonnal belerepülnek a járművekbe

– jellemezte a helyzetet egy orosz csatorna. Ukránok pedig videót is posztoltak az orosz tüzérség/légvédelem felderítéséről és a csapásmérésről is:

| Russian 203mm self-propelled artillery system 2S7 «Pion» and air defence system 9K33 «Osa» WAS ANNIHILATED by Ukrainian soldiers with US-supplied M142 «HIMARS» MLRS on the left bank of Kherson region. pic.twitter.com/eBqADZhqOe