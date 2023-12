Íme a lista: ők az ukrajnai háború legnagyobb nyertesei

Moszkva 2022 februárjában adta ki a parancsok Ukrajna lerohanására. Az orosz csapatok átfogó hadműveletet indítottak az ország területe ellen, de sok helyen gyorsan kudarcokat voltak kénytelenek elszenvedni. Keményebb ellenállásba futottak, mint eleinte remélték.

A harcok majdnem két évvel később is tartanak, amely nem lenne lehetséges az ukrán haderő nyugati támogatása nélkül.

A svéd Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) elemzése szerint három ország vállalatai szakítottak különösen nagyot a kibontakozó háborúval. Kiemelkedtek az izraeli, a török és a dél-koreai cégek bevételei 2022-ben az egy évvel korábbiakhoz. A törökországi védelmi vállalatok például 22 százalékkal növekedtek egy év alatt, összesen 5,5 milliárd dollárra.

Fontos megemlíteni, hogy az ukrajnai háború miatt nagyon sok ország gondolta újra a saját fegyverkezési politikáját, szabta át a védelmi költségvetését. Számos kormány fogalmazta át a fegyverkezési stratégiáját, ezek hatása viszont sokszor csak évek múlva fog a statisztikai adatokban látszódni, mivel egy hasonló újrahuzalozás nem teljesíthető egy év alatt.

The total arms revenue of the 42 companies headquartered in the USA fell⬇️ by 7.9% to $302 billion in 2022.New SIPRI data out now ️ #Top100