Szép csendben egy egész kontinenst hódít meg Kína – Titokban elindultak a fegyverszállítások

Korábban a dél-afrikai BRICS-csúcson 2023 augusztusában Hszi Csin-ping kínai elnök azt a kijelentést tette, hogy a kínai kormány támogatni fogja a „békét, egységet, jólétet és erőt sugárzó új Afrika felépítésére irányuló erőfeszítéseket”.

A biztonságra való törekvés már a keleti nagyhatalom számára is egyre fontosabb szempont, mivel a befektetéseit és az állampolgárai biztonságát is veszélyben érezheti.

Biztonsági elemzők szerint ezen a helyzeten éppen Peking tudna változtatni, ha ténylegesen aktívabb szerepet vállalna a kontinens békéjének helyreállításában. Nagy szerepet tudna vállalni például a kézifegyverek miatti negatív hatások csökkentésében. Stephen Mwachofi Singo, a nairobi székhelyű Biztonsági Kutató és Információs Központ (SRIC) igazgatóhelyettese szerint Kína nagy lépést tett a térség biztonságáért tett erőfeszítésekben azzal, hogy 2020-ban csatlakozott a fegyverkereskedelmi szerződéshez.

