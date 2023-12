Kitálalt az ukrán elitkatona: ezért bukott el valójában a hatalmas nyári offenzíva

Ukrajna a nyáron hatalmas, koordinált ellentámadást indított három szektorban: a fő cél Bahmut visszaszerzése és a Krímet és a Donbaszt összekötő orosz utánpótlási vonal elvágása volt az Azovi-tenger mellett. Mára kijelenhető: a nyugati harcjárművek százaival megtámogatott hadjárat lényegében elbukott: körülbelül 10 kisebb falut szerzett vissza az ukrán haderő, de a stratégiai célokat nem sikerült teljesíteni.

Az offenzíva kudarcának hátteréről rengeteg elemzést lehet olvasni, a Portfolio már hónapokkal a támadás előtt megírta, hogy légierő, összfegyvernemi képesség nélkül kevés az esély a sikerre.

A legnagyobb sikereket az Orihiv-Tokmak szektorban, a zaporizzsjai fronton érte el az ukrán haderő: sikerült elfoglalni Robotinét, ezzel legalább az első orosz védvonalat megtörték, melyet sok nyugati megfigyelő legalább részsikerként értékelt. Az offenzíva ezután azonban megakadt, a faluból nem sikerült továbbhaladni a megszállt Tokmak felé.

A Robotine térségében indult műveletekben kiemelt szerepe volt az ukrán 47-es számú gépesített gyalogsági dandárnak: a szinte teljes egészében NATO-országokban képzett, NATO-fegyverekkel, köztük Leopard 2-es harckocsikkal és M2A2 Bradley lövészpáncélosokkal felszerelt alakulat volt az, amely hatalmas áldozatok árán, de bevette a települést.

Az X-en egy érdekes és részletes beszámoló jelent meg, egy olyan ukrán katona „tollából,” aki a 47-esek légi felderítőjeként részt vett a támadásban. A hosszú írás alapján a pilóta részletesen ismerte az offenzíva terveit és megindokolta ennek kudarcát is.

A magát név szerint nem azonosító, arcát eltakaró katona az ukrán vezetést és Ukrajna szövetségeseit hibáztatja a kudarc miatt (tehát nem az ukrán katonákat): ahogy írja,

nehéz úgy stratégiai műveleteket kivitelezni, hogy csak a szükséges eszközök 30-50%-át kaptuk meg és nincs légi fölényünk.”

(Az, hogy egy harcászati műveletekről nyilatkozó katona nem vállalja véleményét névvel és arccal orosz és ukrán oldalon is bevett szokás, ez mind az esetleges felettesi retorziók, mind az ellenség bosszújától való félelem miatt van így).

Az ukrán katona stratégiai hibának értékeli külön azt is, hogy még ezt a kevés technikai eszközt, amit kaptak, azt is szétszórták több frontvonalon, ahelyett, hogy egy szektorra összpontosítottak volna.

Az ukrán katona részletesen beszámol a támadást előkészítő műveletekről is. Azt állítja, feletteseik arra kérték őket, hogy teljesen szakítsanak meg átmenetileg minden kapcsolatot a civil lakossággal, hogy nehogy felfedjék terveiket, helyzetüket, de az ellenség (az orosz hadsereg) mégis pontosan tudta, hol, mely ukrán dandárok, milyen eszközökkel fognak támadni.

