Súlyos incidensek borzolják a kedélyeket a világ tetején – Komoly kihívással kell szembenéznie a világ egyik legnépesebb országának

A fegyveres incidens a hétvégén történt, amikor a Karakorum autópályán közlekedő személyszállító autóbuszra lövések zúdultak Chilas város közelében, kevesebb mint 400 kilométerre a kínai határtól. A támadásnak legalább 10 halálos áldozata volt, köztük a pakisztáni hadsereg két katonája, és több mint 20 ember megsebesült. Továbbra sem világos, hogy ki volt felelős ezért az erőszakos cselekedetért.

A szakértők különösen aggódnak a támadás miatt, mivel az egy olyan autópályán történt, amelyet kulcsfontosságúnak tartanak a kínai-pakisztáni kapcsolatok erősítése szempontjából.

Az 1986-ban átadott 806 kilométer hosszú útszakasz kínai segítséggel épült, és az Iszlámábád melletti Hassan Abdaltól a kínai határig tart. A közelmúltban a kínai-pakisztáni gazdasági folyosó (CPEC), a pekingi Övezet és Út kezdeményezés (BRI) 50 milliárd dolláros eleme keretében tervezett korszerűsítések között szerepel. Az útvonal a támadások veszélye mellett a körülmények miatt is veszélyesnek számít: decembertől áprilisig a zord időjárási viszonyok miatt van lezárva.

Pakisztánban a közelmúltban felerősödtek a Kína-ellenes hangok: délnyugaton a beludzs szeparatisták gyarmatosítóként tekintenek az országba érkező kínai állampolgárokra.

