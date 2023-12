Fájó veszteség érte az orosz haderőt: megsemmisült egy ritka 2Sz34 „Hoszta”

Az út szélén kiégett és elhagyott önjáró lövegről készült felvétel származási helye a leírás szerint a donyeci front, így nagy valószínűséggel az Avgyijivkáért folytatott harcokban veszhetett oda. Korábban Oroszország mindössze két példányt veszített a háborúban, mindkettő sértetlenül került az ukrán katonák kezére, ráadásul azok is még a háború első hónapjaiban.

Loss of a rare Russian 120mm 2S34 'Khosta' self propelled artillery. Avdiivka front. This is the Third known loss. First two losses are dated back to March and April 2022. https://t.co/RVVfWWpGOs