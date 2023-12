Felvételek: felszállás közben gyulladt ki egy Tu-204-es, lángolva repült tovább az orosz gép

Az előzetes információk szerint a bajkáli repülőtérről felszálló Aviastar-TU orosz légitársaság tulajdonában levő TU-204-es repülőgépnek felszállás közben kigyulladt a hajtóműve. Az orosz Readovka portál információi szerint ezt követően tűz ütött ki a fedélzeten is, ami arra késztette a személyzetet, hogy biztonsági okokból kidobja az üzemanyagot.

A kormányzó beszámolója szerint a teherszállító repülőgép végül sikeresen landolni tudott, sérülés nem történt.

