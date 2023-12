Minden eddiginél nagyobb zsákmányhoz juthatott az orosz hadsereg: kezükre jutott az első Leopard 2-es

Az oroszok állítása szerint az egyébként kifejezetten rossz állapotban levő páncélost hamarosan elvontatják. A jelenlegi frontvonal azonban épp Robotine környékén húzódik, így egyelőre kicsi a valószínűsége annak, hogy az orosz csapatok egy vontatót, vagy egy műszaki mentőjárművet küldenének ilyen közel a harcokhoz.

RF captured the 1st Leopard2a4!!Russian soldiers posing with Leopard2a4 near Rabotino, it will be evacuated to rear soon.(via Dima ) @MilitarySummary