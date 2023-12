Zelenszkij finoman üzent a magyar kormánynak

Portfolio 2023. december 09. 13:37

Volodimir Zelenszkij ukrán azonnal aláírta azt a két, a parlament által pénteken elfogadott jogszabályt, amelyek orvosolják többek között a kárpátaljai kisebbség védelmében, valamint a magyar kormány és az EU által megfogalmazott korrupciós aggályokat is. Zelenszkij szerint így készen állnak az uniós csatlakozásra, teljesítették az elvárásokat. Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek is üzent ezzel finoman, aki a csatlakozási tárgyalások megvétózását lengette be.