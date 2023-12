Gigantikus csapatösszevonásról bukott ki videó: elsöprő támadással nyitna újabb frontot az orosz hadsereg?

Tegnap több ukrajnai háborúval foglalkozó blog, Telegram-csatorna is közzétett egy videót, amely állítólag Kurszk vagy Belgorod megyében készült, az ukrajnai Szumi régió határán. Az látható rajta, ahogy orosz harckocsik, csapatszállító járművek manővereznek egy téli tájon, alakzatba rendeződve.

Orosz, oroszbarát csatornák szerint az orosz haderő arra készül, hogy új frontot nyisson Szumi ellen.

A column of Russian armored vehicles bearing Red flags is spotted in the Sumy direction. pic.twitter.com/DpE80qXkZb