Csökkenhet a káosz a határokon – Újra közeledhet legfontosabb szövetségeséhez Kijev

A lengyel fuvarozók feloldották a Dorohusk-Jahodin határátkelő blokádját az ukrán-lengyel határon - közölte hétfőn Olekszandr Kubrakov ukrán infrastrukturális miniszter, miniszterelnök-helyettes Facebook-oldalán.

November 6. óta a lengyel fuvarozók három fő határátkelő – Dorohusk-Jahodin, Hrebenne-Rava Ruska, valamint Korczowa-Krakovec – kamionforgalmát akadályozzák az ukrán határon. November 23-tól egy negyedik ponton – a Medyka-Sehinyi határátkelőn – is blokkolják a lengyel kamionok haladását. Kubrakov azt is megírta, hogy a blokád után első teherautókat már vámkezelték mindkét irányban. Nem sokkal később az ukrán határőrség is megerősítette, hogy újra rendes kerékvágásban halad a forgalom.

A lengyel kamionosok azt kérik számon a lengyel kormányon, hogy vonja vissza a lengyel kamionosoknak adott kedvezményeket.

Ezeket még az oroszok elleni háború kezdetén hozták meg Varsóban. Sokan azt sérelmezik, hogy az ukrán teherszállítók jogosulatlan előnyhöz jutnak a lengyel hatóságok által kiadott engedélyekkel. Ez pedig veszélyezteti a lengyelek megélhetési lehetőségeit.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök-helyettes, aki a gazdasági tárcát is vezeti, december 1-jén arról számolt be, hogy a Lengyelországon keresztül szállított ukrán exportmennyiség 39,3 százalékkal esett vissza a lengyel kamionosok blokádja miatt. A lengyel fuvarosok tiltakozó akciójához szlovák kamionosok is csatlakoztak.

