Egyértelmű véleményt mondott a kínai hatalomátvételről Hongkong

Hongkongban a közelmúltban tartott helyhatósági választásokon harminc éves mélypontot ütött meg a részvételi arány, valószínűleg azért, mert a kínai hatalomátvételt követően a valós alternatívák lényegében eltűntek. David Lok, a választási bizottság elnöke arról számolt be, hogy a 4,3 millió választásra jogosultnak mindössze 27,5%-a vett részt a vasárnapi választásokon. Ez a legalacsonyabb részvételi arány az 1994-es, az akkori brit gyarmati kormányzó, Chris Patten idején tartott szavazás óta.

Ez az alacsony részvételi arány jelentős elmozdulást jelent a 2019-es előző választáshoz képest, amely rekordot jelentő 71%-os részvételt hozott, és a demokráciapárti jelöltek elsöprő győzelmét eredményezte.

A helyiek igazából akkor sem örülhettek sokáig az eredményeknek: Hszi Csin-ping elnök vezette kínai kommunista párt átfogó nemzetbiztonsági törvényt vezetett be Hongkongban, melynek következtében több embert be is börtönöztek. A törvénycsomag mindemellett lényegében ellehetetlenítette a demokráciapárti jelöltek indulását a választásokon.

John Burns, a Hongkongi Egyetem Politikai és Közigazgatási Tanszékének professzora megjegyezte, ha a hatóságok megengedték volna, hogy néhány pándemokrata vagy mérsékelt jelölt induljon, a választási részvétel talán magasabb lett volna.

Az idei jelöltek többsége Kínához hű politikus volt. Ahhoz, hogy jelöltethessék magukat, a kormány által kinevezett, pekingi lojalistákkal teli bizottságok támogatására volt szükségük. Lo Kin-hei, a hongkongi Demokrata Párt elnöke nem kívánt nyilatkozni a mostani választásokról, miután pártja nem tudott jelölést szerezni.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 12. 11. Egy perc nyugtunk nem lesz a héten: záporoznak a fontosabbnál fontosabb események

Címlapkép: John Lee (jobbról a második) hongkongi kormányzó segít a vasárnapi szavazatok összeszámlálásában. A címlapkép forrása: Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images