Kínai hajók indítottak támadást, két járőrhajó is megsérült

A kínai parti őrség a Dél-kínai-tenger két vitatott zátonyánál csapott le az arra haladó fülöp-szigeteki hajókra. Az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek azonnal elítélte az összecsapásokat. Az egyik esetről videó is készült:

BREAKING:China vessels are using water cannons to attack Philippine state vessels near the Scarborough Shoal which is in the Exclusive Economic Zone of the Philippines.The Chinese Navy has been trying to assert dominance in the area since 2012 pic.twitter.com/SY2Mi8V8Kx