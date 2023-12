Látványos térképen az orosz offenzíva legnagyobb eredménye

Az orosz hadsereg október középétől próbálkozik a Donyecváros kapujában található Avgyijivka elfoglalásával. Bár az elmúlt hónapok során kétségtelenül haladtak a város védelmének a felszámolásával, az egyelőre stratégiai sikert nélkülöző területi gyarapodásért hatalmas árat fizettek.

George Baross, az ISW egyik elemzője tette közzé azt az interaktív térképet, amely a frontvonal változását mutatja be október 9. és december 10. között.

GIF of Russia's offensive slog on Avdiivka after two months.Since launching a major offensive on Avdiika on OCT 10, Russian forces:- Gained ~11.1 sqkm- Advanced 1.5-2 km on the northern flank- Advanced 1.5 km on the southern flank- Lost at least 221 vehicles as of NOV 10 pic.twitter.com/QboXvYRFuE