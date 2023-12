Nagy döntés van készülőben: hamarosan kiderülhet, hogy elítélhetik-e Donald Trumpot

Zajlanak a jogi eljárások Donald Trump, korábbi amerikai elnök ügyeiben az Egyesült Államokban. A volt elnök védői korábban egy olyan indítványt adtak be, amely szerint Trump a hivatali idején elkövetett törvénytelenségek alól mentesül. Ebben a kérdésben sürgették meg most az amerikai Legfelsőbb Bíróságot – számolt be a Financial Times.