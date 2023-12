Lehet, hogy olyat tett Izrael, ami már Amerikának is sok volt – Különleges vizsgálat indul

Izrael a gyanú szerint a Hamász októberi támadása után a Hezbollahhal folytatott összecsapásai során vetett be fehérfoszfort Libanon területén, a fegyvert Amerika szállította az országnak. A közösségi médiában már az összecsapás másnapján lehetett látni erről az incidensről felvételeket, az Amnesty International és a Washington Post pedig a napokban arról írt: Izrael a fegyvert valószínűleg nemzetközi egyezményeket megsértve használta.

