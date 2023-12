Szivárognak a felvételek: sorra lövik ki az orosz elitegység egyik legmodernebb páncélosait

Különleges maga a helyszín is, a két BMD-4M harcjárművet a Krinki felé vezető úton, közvetlenül a település előtt semmisítették meg drónok segítségével.

Krynky.More videos came out to definitively prove the location of two additional destroyed BMD-4M.Location:BMD-4M #1: 46.7245570326, 33.0699174089BMD-4M #2: 46.723978512, 33.0698945138(#1 already mapped with imprecise coordinates) @UAControlMap