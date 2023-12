Leleplezte az amerikai titkosszolgálat a most zajló orosz hadműveletek valódi célját

Egy most nyilvánosságra hozott amerikai titkosszolgálati jelentés szerint Oroszország őszi és tervezett téli hadműveleteinek célja nem az, hogy közvetlen műveleti eredményeket érjenek el, hanem hogy gyengítsék az Ukrajnának adott nyugati támogatást – számolt be az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet keddi jelentése