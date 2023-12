Szűkszavú kommentből derül ki, mi a véleménye Elon Musknak Ukrajna háborús esélyeiről

David Sacks vállalkozó, republikánus politikusok ismert támogatója az X-en azt írta:

Ukrajna örökre elvesztette a Krímet, Donyecket, Luhanszkot, valamint Herszon és Zaporizzsja nagy részét. Ha most nem kezd tárgyalásokba egy békemegállapodásról, elveszíti Harkivot, Odesszát, Herszon többi részét, és még több területet. A zászlólengetők, akik azt hiszik, hogy segítenek Ukrajnának, csak feldarabolják azt.

Elon Musk a bejegyzéshez szűkszavú kommentet mellékelt:

Az értékelésed szerintem pontos.

Elon agreed with a user from the social network X (formerly Twitter) who wrote that has lost , , , and other territories and needs a peace deal; otherwise, it will lose and . #Musk