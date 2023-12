Csúnya pofonba szaladtak bele az oroszok Krinkijnél: egymás hegyén-hátán a kilőtt páncélosok

Az ukrán haderő néhány hete kelt át a Dnyeperen és alakított ki hídfőállásokat Herszon megye megszállt, keleti részében, azóta jelen vannak Krinkij térségében. Az orosz haderő több támadást is indított azzal a céllal, hogy felszámolja az ukrán jelenlétet, de egyelőre sikertelennek bizonyultak ezek az akciók.

Most újabb felvétel került elő, melyen az látható, hogy a település melletti összekötőutakon orosz páncélosok roncsai hevernek. Köztük több olyan, még lángoló technikai eszköz látható, melyet frissen lőttek ki az ukránok. Nagyon úgy fest, hogy az orosz haderő újabb támadást indított a térségben, majd ismét kudarcba fulladtak a műveletek.

, Kherson Oblast, Krynky sector.Footage of the aftermath of one of the recent failed Russian counterattacks against Ukrainian bridgehead established in the settlement of Krynky on the left bank of the Dniepr river.Five destroyed or abandoned Russian BTR APCs can be #Ukraine