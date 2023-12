Elárulta Vlagyimir Putyin, miért nem győzi le az orosz elitegység a maroknyi ukrán tengerészgyalogost

A herszoni régióban, a Dnyeper bal partján található Krinkij településnél néhány hete vetette meg a lábát az ukrán tengerészgyalogság, és alakított ki hídfőállásokat.

A közösségi médiában terjengő felvételek szerint az orosz egységek az elmúlt napokban több, gépesített egységekkel megtámogatott, de tüzérséget nélkülöző támadást indítottak a településen beásott ukrán csapatok ellen.

Az orosz műveletek – amelyben a 104. orosz légideszant hadosztály is részt vett – azonban kudarcba fulladtak, a település melletti bekötőutakat orosz páncélosok roncsai lepték el.

Ezzel szemben a mai beszéde során Vlagyimir Putyin elnök kihangsúlyozta: valójában az orosz hadsereg katlanként tekint a krinkiji ukrán hídfőre. Ezért az orosz támadás valójában az elnök személyes kérésére nem mutat fel sikereket:

Utasítottam a vezérkart, hogy ne siessenek az ellenség kiszorításával, hogy megőrizzék a katlant és folytassák az ellenség megsemmisítését

– mondta az újságírói kérdésre.

