Elképesztő páncéloscsatát videóztak Ukrajnában: egyetlen Bradley állította meg az orosz támadást

Hetek óta a donyecki Avgyijivka körül összpontosul az orosz és ukrán haderő fókusza: az oroszok nagy erőkkel támadják a Donyeckváros melletti települést; jelenleg az északi Sztyepove községnél próbálnak áttörni, azzal a céllal, hogy elvágják az ukrán utánpótlási útvonalakat.

Pár órája eddig nem látott felvétel került elő az Avgyijivka melletti harcokból: az orosz erők éjjel kíséreltek meg támadást. Láthatólag három orosz páncélozott jármű és egy kisebb létszámú gyalogsági alakulat próbálta meg áttörni az ukrán védvonalakat, de heves tűz alá kerültek.

Nagyon úgy tűnik, hogy egyetlen ukrán Bradley végzi a munka oroszlánrészét: tüzet nyit az orosz járművekre 25 milliméteres gépágyújával és semlegesít legalább két orosz járművet.

Stepove, north of Avdiivka, three Russian armored vehicles cross the contested railway line, moving south. From the town, a concealed Ukrainian M2A2 Bradley IFV rips into the formation with 25mm Bushmaster chaingun fire, destroying the lead two Russian vehicles. pic.twitter.com/UB44acFmPt