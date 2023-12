Mégis mi történik Oroszországban? Élő adásban szórták meg nagyon durva kérdésekkel Vlagyimir Putyint

Már több órája zajlik Vlagyimir Putyin orosz elnök élő sajtótájékoztatója, jelenleg "átlagos" orosz állampolgárok és külföldi újságírók kérdeznek. Bár elvileg előszűri a Kreml sajtócsapata az orosz vezetőnek feltett kérdéseket, az esemény kivetítőin egészen durva, kritikus kérdések is feltűnnek, néhányat ezek közül meg is válaszolt az orosz elnök.

Évente egyszer nyilvános sajtótájékoztatót rendez Vlagyimir Putyin orosz elnök, ez tavaly az ukrajnai háború miatt elmaradt, de most ismét megrendezésre került. A sajtótájékoztatón sajátos módon „átlagos” orosz emberek és külföldi újságírók is kérdezhetnek, a kérdések egy részét (a nem megválaszoltakat is) pedig kivetítik a helyszínen, egy hatalmas vászonra.

Oroszország rengeteg kritikát kap amiatt, hogy elnyomják a független médiát és a rendszerkritikus hangokat, elvileg a mostani sajtótájékoztató kérdéseit is előszűrték. Ennek ellenére kifejezetten kritikus hangnemű, faggató kérdések, felhívások is megjelenetek a sajtótájékoztató kivetítőjén, mint például:

„Összeomlóban van az orosz egészségügy,” az államnak azonnal segítséget kell nyújtania,

az államnak azonnal segítséget kell nyújtania, a fronton harcoló orosz katonák nem kapják meg az állam által beígért támogatásokat, ezért Putyin elnök segítségét kérik,

ezért Putyin elnök segítségét kérik, a Wagner csoport és más cégek zsoldosai nem kapnak semmit meg a beígért juttatásokból, a jogi helyzetük sem rendezett,

van, aki arra kérte Putyint, hogy ne induljon a következő elnökválasztáson és „hagyja a fiatalokat érvényesülni,”

és „hagyja a fiatalokat érvényesülni,” van, aki szerint túl magas az infláció, egy idős hölgy kifejezetten a drága tojások miatt panaszkodott és arra kérte Putyint, hogy ne csak évente egyszer beszélgessen ilyen nexusban az orosz lakossággal,

egy idős hölgy kifejezetten a drága tojások miatt panaszkodott és arra kérte Putyint, hogy ne csak évente egyszer beszélgessen ilyen nexusban az orosz lakossággal, a New York Times újságírója amerikai újságírók fogvatartásáról és a sajtószabadság eróziójáról faggatta Putyint,

Putyint, van, aki arra volt kíváncsi, hogy „mikor lesz az orosz emberek élete jobb, nem csupán szavakban, hanem a gyakorlatban is”,

nem csupán szavakban, hanem a gyakorlatban is”, van, aki azt kérdezte, hogy „miért nem tudja ellátni az orosz védelmi minisztérium a fronton harcoló katonákat, miért a civileknek kell róluk gondoskodni,”

miért a civileknek kell róluk gondoskodni,” többen pedig az Ukrajna elleni háború (vagyis a „különleges művelet”) lezárását kérték. „Egy rossz béke jobb, mint egy jó háború. Ebbe az irányba kellene elmennünk. Az emberek élete elfogadhatatlan ár” – írta valaki SMS-üzenetben, melyet ki is vetítettek Putyin mögé.

Putyin a kérdések, reklamációk egy részét meg is válaszolta, többnyire azzal, hogy „tisztában van a problémával,” és hogy „személyesen intézkedik majd.”

Az infláció miatt panaszkodó idős hölgynek például azt mondta: ő is szereti a tojásokat és intézkedni fog, hogy a kínálat ki tudja szolgálni a keresletet. A panaszkodó katonáknak, zsoldosoknak azt mondta, a helyzetük rendezve lesz, a New York Times újságírójának pedig vicceskedve azt válaszolta: Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő hibája, hogy nem engedik a külföldi médiát normálisan működni Oroszországban. Hozzátette: csak olyan újságírókat tartanak fogva, akik bűncselekményt követtek el, de folyamatban vannak a tárgyalások Amerikával arról, milyen feltételek mellett lehetne őket elengedni.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images