Megindulnak Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai, hiperszonikus rakétákkal támadtak az oroszok – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke bejelentette: az Európai Tanács úgy döntött, hogy megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábbi ígéretével ellentétben végül nem vétózta meg az uniós közös döntést, nem vett részt a döntésen, hanem hagyta a másik 26 tagállamot dönteni, akik „ellenszavazat nélkül” jóváhagyták a lépést. A kormányfő egy későbbi bejelentésében is teljesen irreálisnak nevezte a lépést. Csütörtökön többször is szóltak a légiriadó szirénái egész Ukrajna területén, miután felszálltak az orosz MiG-31K vadászbombázók. Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője állította , az egyik gép útnak is indította a hordozott „Kindzsal” rakétáját. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.