Rybar: nagyon megindultak az orosz katonák, fontos szektorban tör előre az orosz hadsereg

Az elmúlt napokban fokozódtak a harcok az orosz ellenőrzés alatt álló Bahmut környékén. A városban zajlott az orosz-ukrán háború eddigi legvéresebb csatája, a támadó oroszok a Wagner zsoldosaival kiegészülve csak hónapok alatt és hatalmas áldozatok árán voltak képesek elfoglalni a települést. Az ukránok 2023 nyarán visszavették a kezdeményezést, több területet visszaszereztek. Az offenzíva kifulladt, így most újra Moszkva tud hadműveletbe kezdeni.

Soledar direction: offensive at Chasiv Yar situation as of 09.00 on December 15, 2023 Russian troops continue their offensive operation in the Soledar direction. The main efforts are aimed at breaking into the AFU stronghold in the vicinity of Chasiv Yar.