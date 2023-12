Küszöbön az újabb háború? Két atomhatalom feszül egymásnak egy egész magyarországnyi területért

Kína és India között gyakorlatilag az írott történelem kezdetétől állandósult a rivalizálás. A két ősi civilizáció évezredeken keresztül küzdött a kontinens „legnagyobb hatalmának” szerepéért, még akkor is, ha ez nem is volt mindig egymás elleni vetélkedés. A szomszédos országok között a közlekedés sokáig szinte lehetetlennek bizonyult, mivel több ezer kilométeres hegyláncok, átjárhatatlan sziklaperemek és kegyetlen csúcsok állták útját annak, aki a két terület között szeretett volna átjárót találni. Az elmúlt egy évszázadban a technikai vívmányok megváltoztatták ezeket az állapotokat, ezért felértékelődött a nehezen járható hegyvidék szerepe. Ráadásul mindkét ország globális szerepkörre tör, ami miatt kulcsfontosságú ezeknek a területnek az ellenőrzése.

Az utóbbi években fellángolt a határvita Kína és India között, amely hosszú történelemre tekint vissza, de igazán csak valamivel több, mint 70 évvel ezelőtt lett jelentős. A második világháborút követő időszak mindkét hatalom számára meghatározó volt, mivel drámai politikai folyamatokon mentek keresztül. Indiában 1947-ben tettek pontot a kétszáz éves brit gyarmati uralom végére, míg Kínában évtizedeken át tartó zűrzavar ért véget a kommunisták 1949-es polgárháborús győzelmével.

A stabilizálódást követően még számos nyitott kérdés maradt, melyek egy része máig sem megoldott.

Az egyik ilyen az országok közötti határvonal pontos helye. A korábbi évszázadokban nem volt sok jelentősége, hogy a szélesen elterülő himalájai hegységrendszerben pontosan hol húzódik a határ a világ két legnépesebb állama között, azonban a technológia fejlődésével ez a szempont mára az érdeklődés középpontjába került. Mindkét fél szerette volna kijjebb tolni ezeket, hogy némi „felvonulási területre” tegyen szert az ellenséges erőkkel szemben. A fegyverek fejlődésével azonban más lehetőségeket is rejtenek ezek a hegyvidéki zónák: innen nemes egyszerűséggel sokkal jobban belátható a másik fél mozgása, vagy könnyebben lehet lőni az ellenséges csapatokat egy esetleges háború esetén.

Várható volt, hogy ezek a feszültségek előbb-utóbb összecsapásokhoz fognak vezetni.

Mi a baj határokkal?

A két ország közötti konfliktusok még India brit gyarmati korszakából erednek. Ekkor határozták meg ugyanis a brit diplomatáról elnevezett McMahon-vonalat, amellyel táptalajt adtak a nagyhatalmak közötti vitáknak. A vonal gyakran a legmagasabb hegygerincet követi, de ez nem mindig felel meg a felek elképzeléseinek. Sir Henry McMahon 1914-ben jelölte ki a szerinte aktuális határokat, amelyek gyakran kedveztek az indiai (brit) érdekeknek. A Simla konferencián megrajzolt vonalakat Kína már akkor sem hagyta jóvá, csak az előzetes tervezetre került szignó. Ezen viszont később módosítottak, így az aláírás érvényessége is megkérdőjeleződik. Ennek ellenére végül ez lett a de facto határvonal Kína és India között, amit elneveztek tényleges ellenőrzési vonalnak (Line of Actual Control – LAC).

Az 1962-es nuranangi csata emlékműve Arunácsal Pradesben, amely az indiai és a kínai katonák között zajlott. A kép forrása: Kyodo News Stills via Getty Images

Fontos megjegyezni, hogy Kína a kommunista hatalomátvételt követően még egészen máshogy nézett ki: ekkoriban ugyanis még nem olvasztotta magába az 1912-ben függetlenedett Tibet területét. A buddhista ország ellen szinte azonnal megindult a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA), még 1949 végén át is lépték a határt. A szándék egyértelmű volt: a kínai vezető, Mao Ce-tung kijelentette, hogy Tibet Kína része.

A minimális méretű tibeti haderő nem nagyon tudott érdemi ellenállást kifejteni, 1950-ben letette a fegyvert a kínai túlerő ellenében.

A PLA akadálytalanul vonult be Lhászába, ahol rögtön el is kezdték a gazdasági-politikai rendszer átalakítását. Peking megszerezte magának a „világ tetejét” ezzel jelentősen csökkent az India és Kína közötti ütközőzóna, a geopolitikai figyelem közvetlenül a Himalája elhúzódó gerincére terelődött. Van két független ország a régióban, amelyre egy régi elmélet alapján szintén igényt tarthat Kína, ezek Nepál és Bhután, valamint India három tartományára, Ladakra, Szikkimre és Arunácsal Pradesre. A szám nem véletlen, a Mao Ce-tungnak tulajdonított elgondolás szerint Tibet Kína jobb keze, a felsorolt területek pedig annak „kinyújtott ujjai”.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 03. Hogy kerül egy apró királyság a két ázsiai szuperhatalom geopolitikai játszmájába?

Tibet jelentőségét mutatja, hogy az elmúlt évszázadban két alkalommal is a globális geopolitikai játszmák egyik központi szereplője lett.

Először még a 20. század elején a brit-orosz versenyfutás miatt került a figyelem középpontjába a „világ teteje”. Az események előzménye, hogy Moszkva Belső-Ázsián keresztül igyekezett kijáratot nyerni a meleg vizű tengerek felé, ebben viszont a britek megakadályozták. London tartott attól, hogy az oroszok emiatt majd Tibet felé fordulnak, megszerezve a kulcsfontosságú régiót. A felek közötti „nagy játszma” egyik utolsó állomása volt ez, amikor 1904-ben az angolok elküldték a Younghusband-expedíciót Lhászába. Ennek célja az volt, hogy különböző kereskedelmi egyezményekkel megakadályozza az oroszok esetleges nyomulási kísérleteit. Az 1907-es Angol-Orosz Egyezmény végül lezárta a régió feletti versengést is.

Az 1907-es Angol-Orosz Egyezmény végül lezárta a régió feletti versengést is. Az Egyesült Államok az 1950-es években nem nézte jó szemmel a kínai kommunista hatalomátvételt és a terjeszkedő pekingi befolyást. Tibet kínai bekebelezését követően években a helyzet nem volt túl rózsás, robbanásig feszültek az indulatok. Ebben meglátta az amerikai hírszerzés is a lehetőséget, ezért elkezdtek tibeti harcosokat kiképezni, hogy megfelelő ellenállást tudjanak tanúsítani a kínai haderő ellen. Az 1950-es évek végére a tibeti lakosság türelme végleg elfogyott, fegyveres felkelés robbant ki a megszállók ellen. Ekkor vetették be a külföldön képzett harcosokat az amerikaiak, akik gerillaharcot folytattak a kínaiak ellen. A lázadást gyorsan vérbe fagyasztották a kínaiak, de a többnyire Nepálból indított kiscsoportos rajtaütések még 1974-ig folytatódtak. Hozzá kell tenni, hogy az amerikai támogatás mértéke nem volt komolyan vehető méretű egy széleskörű függetlenségi harc kirobbantásához, mindössze évi 500 ezer dollárt juttatott el a mintegy 2100 tibeti gerillának. A „Négy folyó, hat hegylánc” fedőnevű akciót a CIA a mai napig nem ismerte el.

Tibet kérdésében ezek a beavatkozások érdemi változást nem hoztak, továbbra is a két főszereplő feladata maradt a vita megoldása.

Mik a két nagyhatalom szempontjai?

Újdelhi és Peking ellentéte végül 1962-ben eredményezett háborút. Az India északnyugati részén található Akszaj Csin régiót szintén magáénak követelte a kommunista Kína, amit fegyveres összecsapásokkal igyekeztek nyomatékosítani.

A valamivel több mint egy hónapig tartó harcokban végül a kommunisták győzedelmeskedtek, ami máig keserű pirula Indiának.

A feszültség egyik közvetlen előzménye az volt, hogy a néhány évvel korábbi tibeti lázongások miatt a dalai láma menekülni kényszerült Lhászából. A buddhista vallás vezetője Indiában talált menedéket, amit Kína úgy értékelt, hogy ezzel India nyíltan a felkelők oldalára állt. Tendzin Gyaco az északnyugati Himácsal Prades tartományban talált menedékre, máig ez a dalai láma otthona.

Tendzin Gyaco, a dalai láma 2007-ben. A kép forrása: Kristian Dowling/Getty Images

A dalai láma személye kiemelkedően fontos Tibet életében, hiszen a vallási szerepköre mellett politikai hatalommal is bír. Peking máig geopolitikai veszélynek tekinti a száműzött tibetiek támogatását, mivel szerinte ezzel megkérdőjelezik Kína fennhatóságának jogosságát. A más országban otthonra lelt lakosság máig igyekszik rávilágítani a keleti nagyhatalom jogsértéseire, illetve a tibeti kultúra és vallási szokások ellen elkövetett tettekre. Hasonló folyamatok játszódnak le a Hszicsiang tartományban élő ujgurokkal is.

Ez a narratíva megkérdőjelezi azt, amit a kínai vezetés a világ multipoláris vezetéséről állít.

Újdelhi korábban sokáig távolságtartással kezelte az országban élő dalai lámát, azonban 2020-ban ez megváltozott. Akkor a szintén vitatott Doklam területén csaptak össze a két atomhatalom katonái, amelyben többen meghaltak. A határvonalak akkor nem tolódtak el egyik fél javára sem, viszont India és Kína kapcsolata újra fagyossá vált. Ezt követőn 2021-ben egy gesztussal jelezte Narendra Modi, az indiai miniszterelnök, hogy véget vet az eddigi eljárásnak, és akár a Tibet-kérdést illetően szembe megy Pekinggel. Néhány szakértő szerint az ország vezetése most arra törekszik, hogy kijavítsa az 1950-ben elkövetett hibáját, mégpedig, hogy nem álltak gyorsan a tibeti szabadság mellé.

India nem engedheti meg magának, hogy elveszítse Tibetet Kínával szemben. Ugyanakkor nem haragíthatja magára Kínát sem. De akkor egy hibát már évtizedekkel ezelőtt elkövettek Tibet kérdésében

– jelentette ki Tej Pratap Szingh, a Banaras Hindu Egyetem (BHU) politikatudományi tanszékének professzora.

Ilyen hibát nem engedhetünk meg magunknak még egyszer. Ez azt jelenti, hogy mivel Kína nem tartja tiszteletben az indiai érzékenységet, Indiának is keményebbnek kell lennie a Kína számára érzékeny témákban, mint például Tibet

– mondja Szingh, hozzátéve, hogy a kínai intézkedéseknek arra kellene késztetniük Indiát, hogy keményebb hangnemet üssön meg Kínával szemben.

Katonai és fejlesztési verseny

A két nagyhatalom közötti versenyfutás most „egy másik Tibetért”, vagyis Arunácsal Pradesért zajlik. A térség jelenleg India közigazgatási területét jelenti, viszont Peking szerint ez inkább „Dél-Tibet”.

Itt az elmúlt időszakban nem történtek összecsapások, de mind Újdelhi, mind pedig Peking jelentős figyelmet szentel a körülbelül 84 ezer négyzetkilométernyi – azaz majdnem egy egész Magyarországnyi – tartománynak. A kínai érdeklődést mi sem mutat jobban, hogy jelentős fejlesztési programot indítottak a határhoz közel, számos települést létrehozva. Újdelhi arra gyanakszik, hogy a falvak alapítása valójában csak egy bújtatott fúziós stratégiai húzás a kínai vezetéstől: polgári létesítménynek álcázott beruházásokkal valójában a katonai jelenlétet növelik a területen. Kína eközben gesztusokkal is jelzi az igényét a területre: folyamatosan átnevez településeket, erőteljes jelzést küldve ezzel a térségbe.

2022 augusztusában feszültséget okozott, amikor több olyan felvételt is rögzítettek, amely arra utal, hogy Kína jelentős fejlesztéseket hajt végre az LAC közelében. A határ indiai oldalán élők aggodalmukat fejezték ki a keleti nagyhatalom nyomulása miatt, miközben a helyi infrastruktúrával egyáltalán nem elégedettek. A kérdéses Mencsuka nevű településről mindössze egyetlen útvonal vezet India déli területére. Emellett sokan panaszkodnak arra, hogy Újdelhi nem fordít elég figyelmet a helyi közszolgáltatások kiépítésére sem.

Ilyen, és hasonló körülmények fogadják az autósokat Arunácsal Pradesben. A kép forrása: Thierry Falise/LightRocket via Getty Images

Hiányoznak az egészségügyi intézmények és az iskolák, miközben északon láthatóan rohamtempóban épülnek a kulcsfontosságú közellátási elemek. Ezen felül a modern távközlési rendszer sincs megfelelően kiépítve az indiai oldalon, emiatt a világhaló nehezen elérhető a zárt völgyből. Az elmaradott állapotok miatt számos helyi dönt úgy, hogy inkább máshová költözik.

A problémát már érzékelte az indiai vezetés is, Újdelhi bejelentette, hogy falufejlesztési programot indít a kritikus határzónában „Vibráló falvak néven”.

Az elképzelés szerint 3 000 település kerülne a kedvezményezettek körébe, ezek összesen 585 millió dolláros keretből gazdálkodhatnak. A jobb összeköttetés érdekében még egy 2000 kilométeres autópályával is kiegészítik mindezt, amelyen keresztül akár a haderőt is könnyebben lehet mozgatni.

Fontos kiemelni, hogy a kérdéses területre igen nehéz feladat lenne Kínának infrastruktúrát építenie. Arunácsal Prades határai szinte végig egy 3-4000 méter magas hegygerincen húzódik végig. A két terület közötti határvonalon mindössze néhány szélesebb folyóvölgy jelenti az átjárót, amelyeken a két oldal jelenleg nincsen közlekedési összeköttetésben egymással. Ezen felül viszont a nehezen járható terep mellett az időjárás sem túl kedvező a térségben. Ezek összességében azt eredményezik, hogy Peking nagyon nagy fába vágta a fejszéjét, szinte lehetetlen lenne sokáig fenntartható módon összeköttetést és ellátást biztosítani a régió számára, még ha valaha meg is szereznék.

India két alkalommal már meghátrálásra kényszerült Kína ellen, nem engedheti meg magának, hogy erre harmadjára is sor kerüljön.

Ennek pedig akár fegyverekkel is hajlandó nyomatékot adni. Várhatóan a versenyfutás a térségben tovább fog folytatódni, annak intenzitása viszont sokkal kérdésesebb. Peking számára most a Tajvan és a Dél-kínai-tenger, valamint a belső gazdasági problémák is fontosabbak, mint az indiai határvidékek kérdése. Újdelhi pedig egyelőre még gazdaságban nem tudja felvenni a versenyt északkeleti riválisával, pont ezért inkább a saját megerősödésére koncentrálna a hasonló civakodások helyett. Emiatt kevésbé valószínű, hogy drámai méretű háború bontakozna ki a térségben, de összecsapásokra a jövőben is számítani kell.

Címlapkép forrása: Faisal Khan/Anadolu Agency via Getty Images