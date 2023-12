Egy újabb lépés a háború felé: Kína megtorlásra készül a vitatott sziget miatt

Válaszintézkedésekre számíthatnak a Tajvannak szánt fegyvereladásokban érintett vállalatok – jelentette be hétfői pekingi sajtótájékoztatóján a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Az egyelőre nem derült ki, hogy Peking pontosan milyen megtorló intézkedéseket vet be a fegyvereladásokra válaszul. Ezen felül egyelőre az sem világos, hogy pontosan mely cégek lesznek érintettek a korlátozásokban.

Van Ven-bin hozzátette, hogy ezekkel a lépésekkel Kína „szuverenitását és területi integritását”.

A kínai bejelentésre azután került sor, hogy Washington pénteken bejelentette egy katonai önvédelmi felszerelések eladásáról szóló, 300 millió dollár (105,6 milliárd forint) értékű megrendelés engedélyezését Tajvan számára.

Kína a szigetet a saját területének tekinti, a hasonló fegyverüzleteket pedig a saját belpolitikájába való beavatkozásként. Az itteni kvázi függetlenként működő, választott kormányt pedig szeparatistának tartják. A szárazföldi Kína célja, hogy Tajvant is egy országba vonja, akár azzal a feltétellel is, hogy a szigeten megmaradhat a különutas demokrata berendezkedés. Legutóbb Hongkongban is hasonló ígéretekkel éltek, ám ott végül fokozatosan elkezdték leépíteni a jogállami kereteket.

A kínai vezetés szeptemberben már szankciókat jelentett be az amerikai védelmi ipar két óriásvállalata, a Lockheed Martin és a Northrop Grumman ellen, amelyek fegyvereket adtak el Tajvannak.

