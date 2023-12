Beütött a járványhullám Európa legnagyobb gazdaságánál, naponta adják ki a figyelmeztetéseket

Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter az elmúlt időszakban lényegében naponta figyelmeztette a lakosságot a párhuzamosan terjedő járványok veszélyeire. Most a Robert Koch Intézet (RKI) közleménye alapján adott ki figyelmeztetést - Írja a Frankfurter Rundschau

A német kutatóintézet emlékeztetett arra, hogy a korai fázisában a felső légúti megbetegedéseket lényegében lehetetlen egymástól megkülönböztetni, így könnyen lehet, hogy a fertőzött egyszerű náthára panaszkodik, miközben elkapta mondjuk a COVID-ot.

Hozzáértők szerint pillanatnyilag még a koronavírus a domináns fertőzéstípus (az elmúlt pár napban nagyjából 27 ezer fertőzöttet regisztráltak), de az influenza folyamatosan zárkózik fel.

Egy német szakértő kiemelte ugyanakkor, hogy a megfertőződések magas száma nem az immunrendszer általános legyengülésének a következménye: egyszerűen annyi kórokozóval találkoznak az emberek, hogy valamelyiket el fogják kapni.

Szintén nyilvánosságra került az, hogy a legelterjedtebb COVID variáns pillanatnyilag Németországban is a Pirola, amely az újfajta tünetek miatt nehezebben ismerhető fel. Az országban eddig mindössze hárommillió ember oltotta be magát a legfrissebb vakcinával, így Lauterbach a maszkviselés és a tömegrendezvények kerülése mellett oltakozásra is felszólította a lakosságot.

A címlapkép illusztráió, forrása: Getty Images