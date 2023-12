Itt a Kreml válasza, lesznek-e béketárgyalások Ukrajnával

Jelenleg nincsenek meg az előfeltételei az Ukrajnával folytatott béketárgyalásoknak

– mondta újságíróknak Peszkov.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly novemberben bemutatott 10 pontos békeformulája szerint a béketárgyalások alapfeltétele lenne, hogy Oroszország vonuljon ki az összes megszállt területről, a Krímet is beleértve. Moszkva szerint viszont a Krím, illetve Luhansz, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megye már Oroszország része, Ukrajnának pedig el kell fogadnia ezeket az új realitásokat.

Egy decemberi közvélemény-kutatás szerint az ukránok 73 százaléka elutasítja, hogy bármilyen területi engedményt is tegyenek Oroszországnak.

Amíg ilyen nagy arányú a támogatottsága az ukrán lakosság körében annak, hogy Ukrajna területi integritása teljes mértékben megmaradjon, addig az ukrán vezetés aligha mehet bele olyan tárgyalásokba, amelyek alapja területekről való lemondás lenne.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) szerdai jelentésében azt írta, míg korábban Oroszország úgy próbálta magát beállítani, mint amely hajlik a béketárgyalásokra, ezek csak az ukrán fél csökönyössége miatt nem valósulnak meg, most már eltávolodni látszik ettől az információs művelettől.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images