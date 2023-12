Lövöldözés volt Prága belvárosában, a halottak száma egyre nő

Tragikus incidens történt egy prágai egyetemen, amelynek következtében legalább 15-en meghaltak és sokan megsérültek - jelentette a CTK hírügynökség. Az incidensben részt vevő lövöldözőt a rendőrség csütörtöki közlése szerint semlegesítették.

A számok még változhatnak, kilenc ember állapota nagyon súlyos, 5-6-é pedig közepesen súlyos

- áll a prágai mentőszolgálat közleményben, amelyet az MTI szemlézett.

A tragikus esemény a Károly Egyetem filozófiai karán történt, amely a Jan Palach téren található. Ez a terület mindössze néhány száz méterre található a híres Károly hídtól, a város ikonikus szimbólumától. A helyszín népszerű a turisták körében.

Egyelőre nem világos, hogy a rendőrség lőtte le, vagy a támadó magával végzett, mint ahogy az sem ismert, hogy a támadónak milyen indítékai voltak a gyilkosságra. Emellett érkeztek hírek egy esetleges pokolgépről is, de ezzel kapcsolatban még nincs biztos információ.

A lövöldözőt ártalmatlanná tettük. A helyszínen halottak és több tucatnyi sérült van

- tájékoztatott Michaela Richterová rendőrségi szóvivő. A közszolgálati hírtelevízióban megszólaltatott szemtanúk szerint a rendőrök a merénylőt a helyszínen agyonlőtték. Egyes szemtanúk ugyanakkor arról számoltak be, hogy a merénylő maga ellen fordította a fegyvert, illetve leugrott.

A Visegrád 24 az X nevű közösségi oldalon (korábban Twitter) fotókat is közzétett arról, ahogy a diákok kiülnek az épület párkányára, hogy megmeneküljenek a támadótól. Emellett a portál azt állítja, hogy a támadóról is van képe.

BREAKING:Reports of many killed in a mass-shooting at the Charles University of Prague, Czechia.The pictures below show the shooter of the roof of the building and students trying to hide from him on a ledge high up in the air. pic.twitter.com/9K0ibvudGP